İninden çıkan bombayı yiyor: Öldürülen terörist sayısı arttı

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İninden çıkan bombayı yiyor: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı arttı

Düzenlenen son operasyonlar terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurdu. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyi Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında 7 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi” denildi. 

OPERASYONLAR SÜRÜYOR 

Siirt’in Pervari ilçesi kırsalında ise, hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, “İç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca Siirt’in Pervari ilçesi kırsalına hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda, 7 terörist etkisiz hale getirildi” denildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.       

Bu arada terör örgütü YPG/PKK, kontrolündeki Telabyad ilçesi ile Türkiye’nin sınır ilçesi Akçakale arasındaki bölgeyi ateşe verdi. Teröristler, sınır boyunu sürekli ateşe vererek yangın çıkarıp güvenlik güçlerinin görüşünü engellemeye çalışıyor. 

EViN DAMINA MEVZiLENDiLER

SURİYE’NİN Rakka kentine bağlı sınır ilçesi Telabyad’da YPG/PKK’lı teröristler, işgal ettikleri evin çevresini toprakla kapatıp üzerine paçavralarını astı. Mevziye çevrilen ev ve paçavralar Türkiye tarafından çıplak gözle rahatlıkla görülürken, teröristlerin evin damında silahlarıyla gezindikleri görüntülendi.

ŞIRNAK'TA 9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalına gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, emniyet ve jandarma ekiplerince Beytüşşebap ilçesi kırsalına gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Sabah saatlerinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. Böylece operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI: 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatıyla, bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 kişi etkisiz hale getirildi.

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