İninden çıkan bombayı yiyor: Öldürülen terörist sayısı arttı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyi Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında 7 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi” denildi.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Siirt’in Pervari ilçesi kırsalında ise, hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, “İç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca Siirt’in Pervari ilçesi kırsalına hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda, 7 terörist etkisiz hale getirildi” denildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.

Bu arada terör örgütü YPG/PKK, kontrolündeki Telabyad ilçesi ile Türkiye’nin sınır ilçesi Akçakale arasındaki bölgeyi ateşe verdi. Teröristler, sınır boyunu sürekli ateşe vererek yangın çıkarıp güvenlik güçlerinin görüşünü engellemeye çalışıyor.

EViN DAMINA MEVZiLENDiLER

SURİYE’NİN Rakka kentine bağlı sınır ilçesi Telabyad’da YPG/PKK’lı teröristler, işgal ettikleri evin çevresini toprakla kapatıp üzerine paçavralarını astı. Mevziye çevrilen ev ve paçavralar Türkiye tarafından çıplak gözle rahatlıkla görülürken, teröristlerin evin damında silahlarıyla gezindikleri görüntülendi.

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