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İnleri yerle bir... Teröristlere ait mühimmatlar tek tek imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağara ve sığınakta teröristlere ait mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirilerek imha edildiğini açıkladı.

IHA1 Kasım 2024 Cuma 14:52 - Güncelleme:
İnleri yerle bir... Teröristlere ait mühimmatlar tek tek imha edildi
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde arama tarama görevine ara vermeden devam ediyor. Son olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağara ve sığınakta teröristlere ait mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi. Ele geçirilenler şu şekilde; 6 adet 107 mm ÇNRA mühimmatı, 8 adet 81 mm tuzaklanmış havan mühimmatı, 12 adet havan mühimmatına ait taşıma kapsülü, 1 kutu Doçka makineli tüfek mühimmatı, çok miktarda yaşam malzemesi/ekipmanı ve temizlik malzemesi" denildi.

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