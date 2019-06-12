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İnönü ‘karaciğer nakliyle’ Guinness yolunda

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi, 5 hastaya aynı anda gerçekleştireceği karaciğer nakliyle Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi hedefliyor. 

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Tarihi ameliyat Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde gerçekleşti.Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek için eş zamanlı yapılacak 5 karaciğer nakli başladı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, hem ülke hem de üniversite için önemli bir gelişmeyi yaşadıklarını ifade etti. İnönü Üniversitesi’nin 2002’den bu yana Prof. Dr. Sezai Yılmaz liderliğinde 2 bin 500’ün üzerinde karaciğer naklini başarıyla gerçekleştirdiğine belirten Kızılay, “Büyük bir karaciğer nakli ekibimiz, ailemiz var. Bu büyük başarıyı bugün 5 canlı vericiden karaciğer nakliyle ülkemizin gündemine tekrar taşımak istiyoruz. 5 alıcı, 5 de verici olmak üzere 10 odada ameliyat yapılacak. Malatya noterimiz hepsinin kimlik tespitini yaptı. Çok kıymetli uluslararası şahitlik yapacak hocalarımız da burada bulunuyor” diye konuştu. 

6 AY BEKLEDİM 

Uluslararası şahitlerinden ABD’deki Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Organ Nakli Direktörü Prof. Dr. Şükrü Emre ise bugünün, Türkiye için çok önemli bir gün olduğunu belirtti. Hastalardan İstanbul’dan gelen Hakan Doğan ise operasyonun böyle bir güne denk geldiği için ayrıca mutlu olduğunu ve bu durumun kendisine daha da güç verdiğini belirtti. Korkusunu yendiğini ifade eden Doğan, “Hocalarımıza da güveniyoruz. 6 aydır nakil bekliyordum, nasip burası oldu. Komşumun vasıtasıyla buranın ismini duyduk, çok da isabetli bir karar verdim. Bağışı baldızımdan alıyorum, Allah razı olsun kendisinden. İnşallah hayırlısı olur. Önemli olan sonuç” dedi. 

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