KKTC'de yakalanmıştı! Müteahhit Hasan Alpargün tutuklandı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da da ardı ardına yıkımlar gerçekleşti. Yıkılan binalardan biri de Müteahhit Hasan Alpargün tarafından, 1994 yılında merkez ilçe Çukurova'ya bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde inşa edilen 14 katlı Alpargün Apartmanı oldu. Hasan Alpargün, depremin sabahında apar topar KKTC başkenti Lefkoşa'ya kaçtı.

32 daireden oluşan Alpargün Apartmanı'nın enkazında yürütülen arama-kurtarma çalışmaları kapsamında yaklaşık 100 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında da Hasan Alpargün hakkında; 'taksirle öldürme ve yaralamaya neden olmak' suçlarından 'yakalama kararı' çıkartıldı.

Hasan Alpargün'ün ise, Türkiye'deki mal varlığını yurtdışına kaçırmaya çalıştığı, bu kapsamda da 990 bin ABD doları, 890 bin Euro ve 500 bin Türk Lirası'nı da transfer etmek için girişimde bulunduğu öğrenildi. Alpargün'ün aynı zamanda da Lefkoşa'nın Demirhan Bölgesi'nde de bir daire satın almak istediği bilgisine ulaşıldı. Önceki gün Lefkoşa'da gözaltına alınan Alpargün, Adana'ya getirildi.

"ÇOK PİŞMANIM, VİCDANIM SIZLIYOR"

KKTC'den önce deniz yoluyla Mersin'e, ardından da karayoluyla Adana'ya getirilen Hasan Alpargün'ün, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu da tamamlandı. Adana Adliyesi'ne sevk edilen Alpargün, çıkışta bir gazetecinin; "Pişman mısınız? Vicdanınız sızlıyor mu?" sorusuna; "Çok pişmanım. Vicdanım sızlıyor" yanıtını vermesi dikkat çekti.

MÜTEAHHİT HASAN ALPARGÜN TUTUKLANDI

Edinilen son dakika bilgisine göre, Adana'da inşa ettiği bina depremde yıkılıp, 100 kişiye mezar olunca kaçan ve KKTC'de yakalanan müteahhit Hasan Alpargün'ün tutuklandığı öğrenildi.

DEPREM SORUŞTURMALARINDA YENİ GÖZALTI VE TUTUKLAMALAR!

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremde Osmaniye'de yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ve sitelerde tespit edilen yapım kusurlarına yönelik soruşturma sürüyor.

AA'da yer alan habere göre Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremde Osmaniye'de yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ve sitelerde tespit edilen yapım kusurlarına yönelik soruşturma sürüyor.

Yürütülen bilirkişi incelemeleri doğrultusunda 5 şüpheli daha yakalandı. Böylece gözaltı sayısı 9'a yükseldi. Soruşturma kapsamında daha önce 4 kişi gözaltına alınmıştı.

GAZİANTEP'TE 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gaziantep'te de depremde yıkılan 25 binayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Gaziantep'te yıkılan 25 binaya ilişkin 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

MALATYA'DA 40 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ile sitelerde tespit edilen yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Yürütülen incelemeler doğrultusunda ilk etapta 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Bu arada gözaltına alınanlar arasında müteahhit Muharrem Poyraz'ın da bulunduğu öğrenildi.