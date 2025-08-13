İSTANBUL 30°C / 23°C
Güncel

İnşaat başında can verdi! Korkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Adana'da inşaat denetimi yaptığı sırada alkollü sürücünün çarpmasıyla hayatını kaybeden müteahhitin ölüm anına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

13 Ağustos 2025 Çarşamba 09:51
İnşaat başında can verdi! Korkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı


Adana'da inşaatını denetlediği sırada alkollü bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybedip çarpması sonucu hayatını kaybeden müteahhitin öldüğü kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, geçtiğimiz cuma günü Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Gökhan K. yönetimindeki otomobil, kavşakta Fırat Ö. idaresindeki 33 AFR 807 plakalı Toyota marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Fırat Ö.'nün otomobili, önce bariyerlere, ardından park halindeki bir araca çarptıktan sonra kaldırımda bulunanlara vurdu. O sırada kendi inşaatının önünde denetim yaptığı öğrenilen müteahhit Abdulgafur Şenol, çarpma sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada sürücülerden Fırat Ö. ile kaldırımdaki yayalardan İbrahim Çelik ise yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Müteahhit Şenol'a çarparak ölümüne neden olan otomobillin sürücüsü Fırat Ö. ile Gökhan K. tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Gökhan K. sorgusunun ardından serbest bırakılırken, alkollü olduğu belirtilen Fırat Ö, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Öte yandan Fırat Ö.'nün Abdulgaffar Şenol'a çarpıp ölümüne neden olduğu ana ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Fırat Ö.'nün direksiyon hakimiyetini kaybedip inşaat sahasına dalması ve müteahhite çarpması yer aldı.

