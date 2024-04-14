İnşaat bekçisi yaşadığı depoda ölü bulundu

Olay, saat 18.00 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. 53 yaşındaki Yücel Seçen yaşadığı depoda ölü bulundu. 8 yıldır anı yerde yaşadığı öğrenilen Seçen'den ev sahibi Abuzer Güneş birkaç gündür haber alamadı. Ev sahibi, Seçen'in evde olup olmadığını kontrol etmek için depoya gitti. Güneş kiracısının kapıyı açmaması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, inşaat bekçiliği yapan Seçen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi alan aile yakınları ise, gözyaşlarına boğuldu.Yücel Seçen'in cenazesi polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. 53 yaşında hayatını kaybeden Yücel Seçen'in ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Ev sahibi Abuzer Güneş, "8 yıldır benim evimde kalıyor. Bayramın 1. günü bana gelir hep ama bu sefer gelmedi. 2. günü de gelmeyince telefonla aradım açmadı. Bugün tekrar aradım açmayınca buraya geldim. Normalde evde olmadığı zaman kapının kilidi takılı olurdu. Ondan sonra emniyeti aradım gelim kapıyı açtılar." dedi.