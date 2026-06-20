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  • İnşaat dosyalarından milyonluk menfaat! Seferihisar'daki rüşvet çarkı patladı: 5 tutuklama
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İnşaat dosyalarından milyonluk menfaat! Seferihisar'daki rüşvet çarkı patladı: 5 tutuklama

İzmir'de imar ve inşaat süreçlerinde usulsüzlük iddialarıyla çalkalanan Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P.'nin de olduğu 5 şüpheli tutuklandı. Ucu Güzelbahçe Belediyesi'ne de uzanan yolsuzluk ağında, şüphelilerin elden ve banka hesapları üzerinden yaklaşık 6 milyon TL'lik rüşvet trafiği yürüttüğü ileri sürüldü.

AA20 Haziran 2026 Cumartesi 01:37 - Güncelleme:
İnşaat dosyalarından milyonluk menfaat! Seferihisar'daki rüşvet çarkı patladı: 5 tutuklama
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 7 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P, inşaat firması yetkilileri S.B. ve R.K.B, kamu görevlisi Ö.A. ile şirket yetkilisi R.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, şirket çalışanı M.C.H. ise serbest bırakıldı.

6 MİLYON TL'LİK RÜŞVET İDDİASI

Belediyede görevli bazı kişiler ile özel sektör temsilcileri arasında inşaat ve imar süreçlerinde usulsüz menfaat sağlandığına dair yeni delillere ulaşıldı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin söz konusu imar ve inşaat işlemleri karşılığında elden ve banka hesapları aracılığıyla yaklaşık 6 milyon TL tutarında rüşvet alışverişi gerçekleştirdikleri ileri sürüldü.

SORUŞTURMA

Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların, inşaat ve imar süreçlerine ilişkin işlemler karşılığında menfaat temin ettiklerine yönelik soruşturmada, 17 Haziran'da aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P'nin de olduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerle bağlantısı olduğu öne sürülen Güzelbahçe'nin daha önce tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay ile şirket çalışanı M.C.H. de 18 Haziran'da yakalanmıştı.

Söz konusu 8 şüphelinin dün İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlanmış, şüphelilerden S.Y. sağlık sorunları nedeniyle ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edilmişti.

Seferihisar'da rüşvet operasyonu: Belediye Başkan Yardımcısı dahil 7 şüpheli adliyede

Danışmana 500 bin TL havale tespiti
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  • tutuklama

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