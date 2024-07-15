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İnşaat halindeki ahır çöktü: 1 işçi öldü

Bingöl'de inşaat halindeki ahırın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

AA15 Temmuz 2024 Pazartesi 17:09 - Güncelleme:
İnşaat halindeki ahır çöktü: 1 işçi öldü
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Garip köyünde bir girişimci tarafından büyükbaş hayvanların barınması için yapımı süren ahırın çatısı henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine UMKE, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Enkaz altında kalan 2 işçiden S.Ş.Ö. (45) olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan H.A. ise ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

S.Ş.Ö'nün cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

- ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta da çökmenin meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Usta, gazetecilere, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine köye hızla ekiplerin sevk edildiğini belirtti.

İnşaatı süren 100 büyükbaş hayvan kapasiteli ahırın çatısında çökme meydana geldiğini belirterek, "İnşaatta teknik anlamda bir takım sıkıntılar nedeniyle işletme sahibi müteahhidi bilgilendiriyor. İşçilerin işletme sahibinden habersiz buraya geldiği, çalışırken yeni yapılan çatının çökmesi sonucu 2 işçinin enkaz altında kaldığı bilgisi var." dedi.

Olayda 1 işçinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 1 işçinin hastaneye kaldırıldığını ifade eden Usta, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Usta, şunları söyledi:

"Ayrıntılı bir şekilde inceleme yapılıyor. Olayla ilgili adli tahkikat devam ediyor. Ayrıca Valilik olarak eksikliklerle ilgili idari tahkikat başlatıyoruz. Çok acı bir durum. İşçiler Bingöl'den değiller, buraya çalışmaya gelen arkadaşlar olduğunu düşünüyoruz. Merhum arkadaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı arkadaşımıza da acil şifalar diliyoruz. Bir daha böyle acı ve elim olayları Bingöl'ümüze, milletimize Rabb'im yaşatmasın. Bingöl'ümüze ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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