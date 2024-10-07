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Güncel

İnşaat işçilerinin kavgasında kan aktı! Kavgayı ayırmak isteyen kişiye saldırdılar

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde villa inşaatında çalışan bir işçi ile farklı bir inşaatta çalışan işçi arasında yaşanan tartışmada kan aktı. Kavgayı ayırmak için olay yerine gelen şahıs, olayın büyümesi neticesinde kendisine saldırdığı iddia edilen 4 kişiyi silahla vurarak yaraladı.

IHA7 Ekim 2024 Pazartesi 20:42 - Güncelleme:
İnşaat işçilerinin kavgasında kan aktı! Kavgayı ayırmak isteyen kişiye saldırdılar
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Olay, akşam saatlerinde Nailiye Mahallesi'nde meydana geldi. Bir villa inşaatında çalışan işçi ile çevrede bulunan farklı bir inşaatta çalışan işçi arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmayı ayırmak için araya giren ismi öğrenilemeyen bir şahıs, olayın büyümesi üzerine tartışan işçilerin yakınlarını bölgeye çağırdı.

SİLAHLA ETRAFTAKİLERE ATEŞ ETTİ

Adrese gelen grup, iddiaya göre tartışmayı ayırmak isteyen şahsı sopalarla darp etmek istedi. Şahıs, bu esnada yanında bulunan silahla ateş açtı. Silahtan çıkan mermiler İsmail A. (41), oğlu Emrullah A. (21), Emrah K. (35) ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye isabet etti.

4 KİŞİ YARALANDI

Olayda 4 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 3'ü Sapanca Devlet Hastanesi'ne, diğeri ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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