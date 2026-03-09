İSTANBUL 12°C / 4°C
  İnşaat kazısı faciaya sebep oluyordu! İstanbul'da temeli kayan binaya acil tahliye
Güncel

İnşaat kazısı faciaya sebep oluyordu! İstanbul'da temeli kayan binaya acil tahliye

Bahçelievler'de inşaat çalışması sırasında temelinde kayma meydana gelen 5 katlı bina, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan görüntülendi. Dron kameralarına yansıyan kareler, zemindeki ayrılmanın ve tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

9 Mart 2026 Pazartesi 10:06
Olay, dün Bahçelievler ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi İmren Sokak üzerinde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatın temel kazısı yapıldığı sırada, hemen bitişikte bulunan 5 katlı bir binanın temelinde hasar oluştu. Sarsıntı ve çatlak seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD ve belediye ekibi sevk edildi.

ÇÖKME RİSKİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

5 katlı bina, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan görüntülendi. Çekilen dron görüntülerinde, tahliye edilen binanın altındaki toprak kaymasını ve temel ile zemin arasındaki açıklık net bir şekilde kaydetti.

10 DAİRE ACİL OLARAK TAHLİYE EDİLDİ

Yapılan incelemelerde, binanın daha önceden "riskli yapı" statüsünde olduğu ve hakkında yıkım kararı bulunduğu ortaya çıktı. 17 daireli apartmanda: 7 dairenin daha önceden güvenlik gerekçesiyle boşaltıldığı, 10 dairede ise ailelerin yaşamaya devam ettiği öğrenildi. Olayın ardından bina tamamen mühürlenirken, geride kalan bölge sakinleri geçici konaklama merkezlerine yönlendirildi.

