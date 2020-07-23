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İnşaat kazısında bulundu... Tam 2 bin 400 yıllık

Muğla'nın Milas ilçesinde bir inşaatın temel kazısında çalışan işçiler, tarihi buluntulara rastladı. Eserler incelenmek üzere Milas Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.

AA23 Temmuz 2020 Perşembe 16:52 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 16:52
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İsmetpaşa Mahallesi Zafer Caddesi'nde bir inşaatın temel kazısı sırasında nekropol (Arkeolojik şehirlerde mezarlıkların ve toplu mezar yerlerinin bulunduğu bölge) alanı tespit edilmesi üzerine çalışmalar durduruldu.

Milas Müze Müdürlüğü yetkililerince koruma altına alınan bölgede iş makinesi yardımıyla kazı çalışması yapıldı.

Müze yetkilileri ve arkeologlar eşliğinde gerçekleşen kazıda, 2 bin 400 yıl öncesine ait olduğu tespit edilen biri mermer bloklarla kapatılan 10 mezar bulundu. Açılan mezarlarda insan kemiklerinin yanı sıra, çok sayıda toprak kap ve kap parçası bulundu.

Eserler incelenmek üzere Milas Müze Müdürlüğü’ne götürüldü.

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