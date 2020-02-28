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İnşaat ustası moloz yığınları arasında ölü bulundu

Kayseri'de, sıhhi tesisat ustası Ufuk Akkoyun (32), 13 katlı inşaat halindeki binanın önünde bulunan moloz yığınları arasında ölü bulundu.

DHA28 Şubat 2020 Cuma13:57 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 13:57

Olay, saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesine bağlı Germir Mahallesi Avanos Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki binanın önünde meydana geldi. İnşaata gelen işçiler, binanın önünde bulunan moloz yığınları arasında hareketsiz halde yatan kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin öldüğü belirlendi. Polisin yaptığı araştırmada ölen kişinin sıhhi tesisat ustası Ufuk Akkoyun olduğu tespit edildi. Ufuk Akkoyun'un cenazesi hastane morguna kaldırılırken, polis olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.

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