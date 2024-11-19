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İnşaatta asansör boşluğuna düşen adam hayatını kaybetti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir inşaatta çalışan 58 yaşındaki Mehmet Aldaş, yaklaşık 7 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Aldaş, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

DHA19 Kasım 2024 Salı 00:15 - Güncelleme:
İnşaatta asansör boşluğuna düşen adam hayatını kaybetti
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Olay, saat 14.40 sıralarında Çankaya ilçesi Ümit Mahallesi'ne bağlı Meksika Caddesi'ndeki bir şantiyede gerçekleşti. İnşaatta çalışan Mehmet Aldaş, 2'inci katın asansör boşluğundan tahta zemin üzerine düştü. Yaklaşık 7 metre yükseklikten düşen Aldaş'ı yerde hareketsiz şekilde gören diğer işçilerin ihbarı üzerine şantiye alanına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aldaş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye ulaştırılan yaralının leğen kemiğinde, omurgasında, kalçasında kırıklar tespit edilirken, iç kanamasının olduğu da öğrenildi. Kalbi duran Aldaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ALMADIĞI İDDİASI

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, iddiaya göre güvenlik önlemleri konusunda yapılan uyarılara rağmen Mehmet Aldaş'ın önlem almadığı iddia edildi.

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