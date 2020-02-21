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Güncel

İnşaattan kalıp demiri çalan şahıs jandarmadan kaçamadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde inşaattan malzeme çalan bir kişi jandarma tarafından yakalandı.

IHA21 Şubat 2020 Cuma09:36 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 09:36

Altınova mahallesinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri V.K. isimli şahsın inşaat halindeki bir binadan kalıp demirlerinin çaldığını bilgisine ulaştı.

Hırsızlık olayıyla ilgili Balıkesir plakalı kamyoneti takibe alan jandarma ekipleri şüpheli şahıs C.K. ve söz konusu aracı Altınova Mahallesi’nin Topçukuru Küme Evleri mevkiinde yakaladı.

Araçta yapılan aramada, çalınan kalıp demirlerinin yanında 1 adet derin dondurucu buzdolabı, 1 adet buz makinesi ve 1 adet ekmek kasası ele geçiren ekipler, kalıp demirleri haricinde ele geçen malzemelerin Altınova Mahallesi’nde fırın olarak faaliyet gösteren bir işletmeden çalındığı tespit etti.

Çalınan malzemeleri sahiplerine teslim eden jandarma ekipleri hırsızlık olayıyla ilgili C.K isimli şüpheliyi gözaltına alarak hakkında yasal işlemler başlattı.

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