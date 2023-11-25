İnsani ara sonrası ''ilk'' yardım: Gazze'nin kuzeyine 49 gün sonra 3 tır malzeme gönderildi

Gazze'de başlayan 4 günlük insani arayla birlikte, 7 Ekim'den bu yana ilk kez Gazze'nin kuzey kesimine yardım malzemesi sevki yapıldı. Refah Sınır Kapısı'ndan giren yardım malzemesi yüklü tırlardan 3'ü dün akşam saatlerinde Gazze'nin kuzeyine vardı.

Öte yandan, Gazze'deki İçişleri Bakanlığına bağlı Sınır Kapıları Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'ye 150 tır yardım malzemesi girdiği, tırlardan 4'ünün tüp gaz, 3'ünün de yakıt taşıdığı belirtildi.

Gazze'ye giren yakıtın 150 bin litre, tüp gaz miktarının ise 85 ton olduğu kaydedilen açıklamada, yardım malzemelerinin girişinin dün 16.55'e kadar sürdüğü ifade edildi.

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