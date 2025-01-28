'İnsani Krizden İyileşmeye Suriye' kampanyası ile umutlar yeşeriyor

Esad rejiminin son bulmasının ardından Suriye'de Şam, Halep, Humus gibi büyük şehirler büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldı. Milyonlarca insan yerinden edildi, temel ihtiyaçlara erişim neredeyse imkânsız hale geldi. Hastanelerin yıkılması, sağlık çalışanlarının yetersiz kalması, ilaç tedariğinde yaşanan kriz, ülkede sağlık hizmetlerini durma noktasına getirdi. Bununla beraber maddi yıkımın yanında yaşanan manevi çöküntü psikososyal desteği zorunlu kıldı. Yeryüzü Doktorları, 14 yıl önce başlayan krizde sağlık ekipleriyle birlikte Suriye halkına ilk günden itibaren destek olmaya başladı. Dernek açtığı kliniklerde verdiği tedavi hizmetlerinin yanı sıra psikososyal destek seanslarıyla da birçok insanın yarınlara umutla bakmasını sağlıyor.

8 YAŞINDAKİ ALİ'NİN HAYATI DEĞİŞTİ

Derneğin sağlıklı bir toplum inşası için verdiği psikosoyal destek sayesinde mutlu bir arkadaş ortamına kavuşanlardan biri de 8 yaşındaki Ali Muhammed oldu. Doğuştan bileğinde tendon kısalığı problemi bulunan Ali, maddi imkanlarının yetersiz olması nedeniyle ameliyat olamadı. Ailesiyle birlikte Deyr Ballut Mülteci Kampı'nda yaşayan Ali'nin davranışsal sorunları, öğretmeninin dikkatini çekti. Ali'nin okulda arkadaşlarıyla sık sık çatışma yaşadığını ve saldırgan davranışlar sergilediğini tespit eden öğretmen, bu durumu aile ile görüşerek profesyonel destek alınması gerektiğini bildirdi. Aile Ali'nin yaşadığı psikolojik sorunlar konusunda profesyonel destek almak için Yeryüzü Doktorları'nın Cinderes Muhammediye Kampı'nda yer alan sağlık merkezine başvurdu.

Uzman psikologların bireysel ve grup terapilerini önermesi sonrası seanslara düzenli olarak katılan Ali, bir süre sonra öfkesini kontrol etmeye ve sosyal ilişkilerinde dengeli olmaya başladı. Öğretmen ve aileyle yapılan görüşmeler sonucunda psikososyal destek sonrası arkadaşlarına daha olgun ve sakin bir şekilde yaklaştığı gözlemlendi. Bireysel ve grup görüşmeleri sonrasında Ali'nin annesi "Oğlumun davranışları gözle görülür bir şekilde değişti. Saldırgan davranışlarından kurtularak daha sakin bir çocuk haline geldi. Kliniğin sağladığı destek onun olumlu değişiminde önemli bir rol oynadı. Bu desteğin devam etmesini diliyorum çünkü birçok çocuk psikolojik destek ve farkındalık eğitimine ihtiyaç duyuyor." diye memnuniyetini dile getirdi.

"İNSANİ KRİZDEN İYİLEŞMEYE: SURİYE" KAMPANYASI İLE UMUTLAR YEŞERİYOR

Yeryüzü Doktorları, Ali gibi onlarca ihtiyaç sahibine destek vermek ve yıllardır sürdürdüğü sağlık hizmetlerini Suriye'nin yeniden inşa sürecinde de güçlendirmek için "İnsani Krizden İyileşmeye: Suriye" kampanyasını başlattı. Dernek bu kampanya ile Suriye halkının hem sağlık ihtiyaçlarını karşılamak hem de yarım kalan hikâyeleri yeniden yazmak için destek çağrısında bulunuyor.

Türkiye'den gönüllü olarak yola çıkan hekimlerin de bölgede sağladığı muayene, tedavi ve ameliyatlar ile yaraları sarmaya devam eden Yeryüzü Doktorları, 14 yılda yıkılanların sadece binalar olmadığını, milyonlarca hayatın ve hayalin de yarım kaldığını vurguluyor.

Daimi olarak hizmet veren klinikleri ve bölgede görev yapan gönüllü sağlık ekiplerinin yanında; bugüne kadar insani yardımın neredeyse hiç ulaşmadığı kırsal bölgelerde ise sağlık hizmetlerini mobil olarak sürdüren dernek, bölgedeki sağlık sistemini sürdürülebilir olabilmesi için destekleyerek yaraları sarmaya devam ediyor.