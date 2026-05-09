İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2026 Cumartesi / 23 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4098
  • EURO
    53,5661
  • ALTIN
    6875.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İnsani yardım çağrısı yeniden gündemde... Bakan Fidan Hamas heyetiyle görüştü
Güncel

İnsani yardım çağrısı yeniden gündemde... Bakan Fidan Hamas heyetiyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve beraberindeki heyetle görüşme yaptı.

AA9 Mayıs 2026 Cumartesi 22:01 - Güncelleme:
İnsani yardım çağrısı yeniden gündemde... Bakan Fidan Hamas heyetiyle görüştü
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın Derviş ve beraberindeki Hamas heyetiyle görüşmesinde, Gazze'de kalıcı barışın tesisi için devam eden çalışmalar, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için yürütülen faaliyetler ve bölgedeki diğer gelişmeler ele alındı.

Fidan, bölgedeki savaşın Filistin meselesinin unutulmasına yol açmaması gerektiğini, Türkiye'nin Gazze ve Batı Şeria'da İsrail'in sebep olduğu felaketleri uluslararası toplumun gündeminde tutmaya devam ettiğini belirtti.

Bakan Fidan, İsrail'in Gazze'deki varlığını artırmasının ve Gazze'de ihtiyaç duyulan insani yardımın bölgeye ulaşmasını engellemesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

İslam ülkeleri başta olmak üzere Filistin'e destek veren tüm devletlerin Filistinlilerin haklı davasını savunmaya devam etmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, Türkiye'nin bu yöndeki çabalara öncülük etmeyi sürdüreceğini kaydetti.

Fidan, Türkiye'nin Filistin halkının Gazze'den ayrılmasını hedefleyen her türlü adıma karşı kararlılıkla mücadele etmeyi sürdüreceğini ifade etti.

  • bakan fidan
  • hamas
  • gazze

ÖNERİLEN VİDEO

8 saniyelik şov pahalıya patladı: Polis cezada acımadı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.