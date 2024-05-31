Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammed Kızılgeçit büyünün İslamiyet'teki yerine ve büyücülerin ahiret hayatındaki durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

İNSANLAR NEDEN BÜYÜCÜDEN MEDET UMAR?

Prof. Dr. Muhammed Kızılgeçit, "Burada temelde süreçle birlikte birey birbirinden farklı problemlerle karşılaşabilir. Büyü olayında temelde din tarafından olumsuzlanması iki temel gerekçesi bulunmakta. Mutlak güç ve kudrete sahip olan Allah'ın ya da farklı kutsal bağlamda kutsalın her şeye gücünün yetmediği şekilde bir temellendirme yaklaşım biçimi büründürür büyü. Bir Müslüman için düşünecek olacaksak bu anlamda Allah'ın gücünün üstünde haşa bir güç varmış gibi düşünülebilir" ifadelerini kullandı.

Muhammed Kızılgeçit, "Bunu hiçbir kutsal elbette kesinlikle istemez ve cevaz vermez. İslam'da da alemlerin Rabbi Allah Celle Celaluh bu anlamda büyüyü şirk kabilinde 7 büyük günahı olarak telaki etmemizi istemiş ve bundan uzak durmamızı istemiştir" dedi.

"BÜYÜK GÜNAHLARDAN BİRİ"

Kızılgeçit, "Büyü hem gücü her şeye yeten bir Tanrı, Allah, ilah tasavvuru dışarıda bırakan hem de iradeli bir inanma biçimine sahip olan bireyi dışarıda bırakan bir yaklaşımdır. Bunun için de büyük günahlardan biri olarak addedilmiştir" ifadelerini kullandı.

Bu tinsel durumu sürdürenlerin istismar araçlarına müracaat ediyorsa orada sahtekarlık olduğunun altını çizen Muhammed Kızılgeçit, kesinlikle uzak durulması gerektiğini belirtti.

BİLİMSEL-İSLAMİ DAYANAĞI VAR MI?



Atatürk Üni. İlahiyat Fak. Dekanı Prof. Dr. Muhammed Kızılgeçit: İslamiyet'te büyü, büyük günahlardan birisi olarak sayılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de sihir yapanların ahirette nasibinin olmadığı ifade edilmiş. pic.twitter.com/8Neuyo93uP — 24 TV (@yirmidorttv) May 30, 2024

METAFİZİK DOLANDIRICILIĞA DİKKAT

Nörobilim Uzmanı Selin Yiğit İpek, "Yorgunluk hissi, kaygı bozukluklarının arttığı durumlar, insanı o kadar zorlayan süreçlerdir ki, ciddi bir ruhsal ihtiyaç vardır; birilerinden iyi bir şeyler duymaya dair" ifadelerini kullandı.