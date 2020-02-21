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Çin'de insanları iplerle birbirlerine bağlayıp gözlatına alıyorlar

Çin artık ne yapacağını şaşırdı!

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21 Şubat 2020 Cuma13:18 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 13:18

Çin polisi ilkel çağlarda görebileceğimiz şekilde Coronavirüs olabilir diye şüphelendikleri insanları iplerle birbirine bağlayarak gözaltına alıp götürüyorlar. Çin 19. yy. fotoğraf ve filmlerde gördüğümüz şekilde insanları birbirlerine iplerle bağlayıp gözaltına alıyorlar.

Çin'de Coronavirüs (Covid-19)'dan ölen insanların sayıs ısalgınında ölenlerin sayısı 2 bin 238'e yükseldi. Öte yandan Çinli bilim insanı Vang Çın ise, Covid-19'un grip gibi kalıcı bir hastalık olabileceği uyarısında bulundu. Sosyal medyada henüz kesin olmayan bilgilere göre ise Coronavirüs hastaları hakkında bir iddia dolaşıyor iyileşip tedavi olan hastalarda tekrar virüsün rastlandığı ve hastalığın devam ettiği bilgileri ise virüsün ne kadar tehlikeli bir boyutta olabileceğini gözler önüne seriyor.

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