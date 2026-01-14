İSTANBUL 8°C / 6°C
14 Ocak 2026 Çarşamba
  • İnsanların canını hiçe saydılar: 9 milyonluk sahte gıda vurgunu ortaya çıktı
Güncel

İnsanların canını hiçe saydılar: 9 milyonluk sahte gıda vurgunu ortaya çıktı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği sahte gıda operasyonunda 4 iş yerine baskın yapıldı. Piyasa değeri milyonları bulan sahte et ve gıda ürünlerine el konulurken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

14 Ocak 2026 Çarşamba 20:15
İnsanların canını hiçe saydılar: 9 milyonluk sahte gıda vurgunu ortaya çıktı
ABONE OL

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında sahte gıda üretimi ve satışı yapılan iş yerine operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda Polatlı'da faaliyet gösteren 4 farklı iş yerinde sahte gıda üretimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bugün KOM Şube Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 farklı işletmede yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 9 milyon 700 bin lira olan; 11 bin 400 kilogram sahte et ve muhtelif gıda 20 bin adet farklı firmalara ait etiket ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Konuya ilişki adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

