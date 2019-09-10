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‘İnsanların en hayırlısı insana en faydalı olanıdır’ 

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı.

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Erdoğan, içinde her zaman büyük bir sorumlulukla yaşadığını anlatarak, “Bizim İmam Hatip zamanında bir öğretmenimiz, ‘Evladım bizim cübbemiz sarığımız beyazdır. En ufak bir leke üzerine düşse gösterir. O zaman Müslüman olmanın, imam hatipli olmanın sorumluluğu o cübbeye, o sarığa leke getirmeden hayatı yaşama mücadelesi vermektir” dedi.

BİLİNÇLİ BİREYLER  

Öğretmenlere, öğrencileri bilinçli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmeleri gerektiğini belirten Erdoğan öğrencilere de tavsiyelerde bulunarak şöyle konuştu; “Hayatınızı sadece kendiniz için yaşamayacaksınız. Hangi eğitim, hangi kariyer yolunu seçerseniz seçin kendinizden başka insanlarla ilgili derdiniz olacak. Çünkü insanların en hayırlısı insanlara en faydalı olanıdır. Peygamberimiz bize böyle söylemiş. O zaman bizler de insanlara faydalı olacağız.”

Mehmetçik´ten öğrenci ve öğretmenlere duygu yüklü mesaj

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