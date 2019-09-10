‘İnsanların en hayırlısı insana en faydalı olanıdır’ 

Erdoğan, içinde her zaman büyük bir sorumlulukla yaşadığını anlatarak, “Bizim İmam Hatip zamanında bir öğretmenimiz, ‘Evladım bizim cübbemiz sarığımız beyazdır. En ufak bir leke üzerine düşse gösterir. O zaman Müslüman olmanın, imam hatipli olmanın sorumluluğu o cübbeye, o sarığa leke getirmeden hayatı yaşama mücadelesi vermektir” dedi.

BİLİNÇLİ BİREYLER

Öğretmenlere, öğrencileri bilinçli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmeleri gerektiğini belirten Erdoğan öğrencilere de tavsiyelerde bulunarak şöyle konuştu; “Hayatınızı sadece kendiniz için yaşamayacaksınız. Hangi eğitim, hangi kariyer yolunu seçerseniz seçin kendinizden başka insanlarla ilgili derdiniz olacak. Çünkü insanların en hayırlısı insanlara en faydalı olanıdır. Peygamberimiz bize böyle söylemiş. O zaman bizler de insanlara faydalı olacağız.”