7 Ekim 2025 Salı
  İnsanlığın sesi Sumud aktivistleri İstanbul'da! Sümeyye Sena Polat: Annelerimize özellikle teşekkür ediyoruz
Güncel

İnsanlığın sesi Sumud aktivistleri İstanbul'da! Sümeyye Sena Polat: Annelerimize özellikle teşekkür ediyoruz

İsrail'in yasa dışı şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk ve diğer ülke vatandaşları, İstanbul Havalimanı'na getirildi. Havalimanında konuşan aktivist Sümeyye Sena Polat 'Türk annelerine, bizi yetiştiren annelere özellikle teşekkür ediyoruz. Çünkü biz Türk çocukları Filistin tarihini öğrenerek çocukluğumuzu geçirdik onların desteği olmasaydı biz hiçbir şekilde gidemezdik' dedi.

HABER MERKEZİ7 Ekim 2025 Salı 19:40
İnsanlığın sesi Sumud aktivistleri İstanbul'da! Sümeyye Sena Polat: Annelerimize özellikle teşekkür ediyoruz
İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan 15 Türk vatandaşı aktivisti getiren Türk Hava Yolları (THY) uçağı İstanbul Havalimanı'na indi.

Havalimanında gazetecilere açıklama yapan eski AK Parti Milletvekili İffet Polat'ın kızı ve aktivist Sümeyye Sena Polat, "Türk annelerine, bizi yetiştiren annelere özellikle teşekkür ediyoruz. Çünkü biz Türk çocukları Filistin tarihini öğrenerek çocukluğumuzu geçirdik onların desteği olmasaydı biz hiçbir şekilde gidemezdik. Ateşkes olana kadar durmak yok" dedi.

Polat ayrıca, "Tüm dünya devletlerini bu soykırımı durdurmaya davet ediyoruz. Biz oradaki zulmü gördük, ama Filistinliler bizim gördüğümüzün kat kat fazlasını hâlâ görüyor" diye konuştu.

