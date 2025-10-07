İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan 15 Türk vatandaşı aktivisti getiren Türk Hava Yolları (THY) uçağı İstanbul Havalimanı'na indi.

Havalimanında gazetecilere açıklama yapan eski AK Parti Milletvekili İffet Polat'ın kızı ve aktivist Sümeyye Sena Polat, "Türk annelerine, bizi yetiştiren annelere özellikle teşekkür ediyoruz. Çünkü biz Türk çocukları Filistin tarihini öğrenerek çocukluğumuzu geçirdik onların desteği olmasaydı biz hiçbir şekilde gidemezdik. Ateşkes olana kadar durmak yok" dedi.

Sumud Aktivisti: Tüm dünya devletlerini bu soykırımı durdurmaya davet ediyoruz. Biz oradaki zulmü gördük, ama Filistinliler bizim gördüğümüzün kat kat fazlasını hâlâ görüyor. pic.twitter.com/X3ck8eCwxG — 24 TV (@yirmidorttv) October 7, 2025

Polat ayrıca, "Tüm dünya devletlerini bu soykırımı durdurmaya davet ediyoruz. Biz oradaki zulmü gördük, ama Filistinliler bizim gördüğümüzün kat kat fazlasını hâlâ görüyor" diye konuştu.