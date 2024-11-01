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İnsanlık dışı konuşma! Bebeğin ölüm haberini gülerek vermişler

Yenidoğan Çetesine yönelik soruşturmada, çete üyelerinin bir anneye bebeğinin ölüm haberini gülerek verdiği ortaya çıktı.

1 Kasım 2024 Cuma 08:41 - Güncelleme:
İnsanlık dışı konuşma! Bebeğin ölüm haberini gülerek vermişler
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Yenidoğan Çetesine yönelik soruşturma sürerken dikkat çeken detaylar gelmeye devam ediyor. Yenidoğan aileleriyle dalga geçen çete üyelerinin, bir anneye bebeğinin ölüm haberini gülerek verdiği ortaya çıktı.

'ÖLECEK' DERKEN GÜLDÜM'

Polis dinlemelerine takılan ve kayıt altına alınan o konuşma şöyle:

Hakan Doğukan Taşçı: Parasını çalıyoruz. Kapıda aileye bilgi verirken telefonla konuşuyorum. Benimle dalga geçiyorsun beni güldürmeye çalışıyorsun. Kadın ağlıyor gözümün önünde. Ben gülerek bilgi veriyorum.

Hakan Doğukan Taşçı: Kadın diyor ki 'Bu niye bana gülerek bilgi veriyor?'

Hasan Basri Gök: Hehehehe...

Hakan Doğukan Taşçı: Kadına gülerek dedim ki 'ilaçla buraya kadar çok devam edemez.' Bunu gülerek söyledim senin yüzünden... Tam böyle 'ölecek' derken güldüm...

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