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Güncel

İnsanlık dışı yorumlar! Gençlik şöleni dönüşü kazada hayatını kaybedenlere nefret kustular

AK Parti'nin Adana'daki gençlik şöleninden dönen yolcu otobüsü kaza yaptı. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti. Bazı sosyal medya kullanıcılarının vefat eden gençler hakkında kullandığı insanlık dışı ifadeler kan dondurdu.

22 Mayıs 2022 Pazar 15:16 - Güncelleme:
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Adana'da AK Parti'nin düzenlediği gençlik şöleninden dönen öğrencileri taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi de yaralandı.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Türkiye'yi yasa boğan kaza sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasetçi ve partiden taziye mesajları yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adana'da gerçekleştirdiğimiz gençlik şöleninden Konya'ya dönerken elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç kardeşime Allah'tan rahmet, ailelerine sabır niyaz ediyorum. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaza sonrasında bazı sosyal medya kullanıcıları, hayatını kaybeden gençlerle ilgili insanlık dışı yorumlarda bulundu.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

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