14 Mayıs 2026 Perşembe / 28 Zilkade 1447
İnsanlık onuru Marmaris'ten demir aldı: Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda

İsrail ablukasını kırmak amacıyla oluşturulan 'Küresel Sumud Filosu', 54 teknenin yer aldığı konvoyuyla Muğla'nın Marmaris ilçesinden Gazze'ye gitmek üzere Akdeniz'e açıldı.

AA14 Mayıs 2026 Perşembe 15:34 - Güncelleme:
Marmaris'teki lojistik hazırlıklarını tamamlayan aktivistler, seyir öncesinde kaptanlarla teknik toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından teknelerin bir bölümü Aktaş mevkisinden, bir bölümü de Albatros Marina'dan demir alarak seyrine başladı.

Filoda Küresel Sumud Filosu Yönetim Kurulu üyeleri Sümeyra Akdeniz Ordu, Dr. Imane el Makhloufi, Said Abukeshek, Ko Tinmaung ve Nathalia Maria ile 70 ülkeden çok sayıda aktivist yer alıyor.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da filodaki teknede yer alarak harekete katıldı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya da tekneler ayrılmadan önce marinaya gelerek hazırlıkları yerinde takip etti.

