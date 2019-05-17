İnsanlık tatbikatı

Göçmenleri ölüme terk eden İtalya skandal bir karara imza atarken Türkiye örnek bir tatbikatla Avrupa’ya cevap verdi. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, Mersin açıklarında bir tatbikat gerçekleştirdi ve senaryo gereği suda mahsur kalan düzensiz göçmenler kurtarıldı. İtalyan hükümeti, sahil güvenlik ekiplerinin talimatlarına uymayarak denizden kurtarılan ve limanlara götürülen her göçmen için sivil toplum örgütlerini 3 bin 500’le 5 bin 500 Euro arasında para cezasına çarptırmayı planlıyor. Avrupa göçmenleri denize iterken Türkiye koordineli müdahale için arama-kurtarma tatbikatı yaptı. Tatbikatta göçmenleri taşıyan bir yat, yük gemisiyle çarpışarak battı.

NEFES KESEN KURTARMA

Denizde mahsur kalan düzensiz göçmenler havadan ve denizden yapılan operasyonla kurtarıldı ve botlarla gemiye taşındı. Tatbikata 200’den fazla personel ile 2 sahil güvenlik korveti, 5 bot, 3 helikopter, 1 uçak katıldı. BM verilerine göre 2012 ile 2017 yılları arasında yaklaşık 16 bin 800 kişi Libya’dan Avrupa’ya botlarla geçmeye çalışırken hayatını kaybetti.