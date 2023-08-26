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  • İnsansı robot Sophia bile Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti
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İnsansı robot Sophia bile Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti

Sunuculuğunu Oğuzhan Uğur'un yaptığı siyaset içerikli Mevzular: Açık Mikrofon programına konuk olan insansı robot Sophia, aldığı yenilgileri saymakla bitmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini söyledi.

26 Ağustos 2023 Cumartesi 23:23 - Güncelleme:
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Dünyada şimdiye kadar üretilmiş insan formuna en yakın robot olan Sophia, Mevzular: Açık Mikrofon programına konuk oldu.

"KILIÇDAROĞLU İSTİFA ETMELİ"

Mevzular Açık Mikrofon programına katılan bir seyircinin, "Sophia sence Kemal Kılıçdaroğlu görevinden istifa etsin mi?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.

"Politikaya giriş yapmışız bile. Bir yapay zeka olarak siyasi liderlerin görevlerine karar verme yetkim yok ne yazık ki." diyen Sophia, "Ama evet istifa etmelidir." cevabını verdi.

Cevap sonrası salonda alkış tufanı koptu.

KILIÇDAROĞLU "DEĞİŞİM" ÇAĞRILARINI DUYMAZDAN GELDİ

14-28 Mayıs seçimlerinde alınan hezimet sonrası partisinden ve tabanından gelen "istifa" çağrılarını duymazdan gelen Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğundan vazgeçmedi.

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