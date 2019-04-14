Instagram çöktü mü, facebok'a neden giriş yapılamıyor? Türkiye'den son dakika açıklaması!
Facebook, Instagram ve WhatsApp uygulamalarına sabah saatlerinden bu yana erişilemiyor olması, Facebook, Instagram ve WhatsApp çöktü mü? Neden girilmiyor? tartışmalarına neden oldu. Erişim aksaklığının ABD'nin kuzeydoğusu, Avrupa ve Filipinler'de yoğunlaştığı belirtildi. Aksaklığa neyin sebep olduğu ve sorunun ne kadar süreceği bilinmiyor. Türkiye'deki sıkıntı ile ilgili son dakika açıklaması Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan geldi. Sayan, 'Operatörlerimizden kaynaklı bir sorun bulunmuyor. Bu aksaklıklar yerli yazılımların kullanımının ne denli önemli olduğunun en büyük göstergesi.' dedi. İşte ayrıntılar...
Instagram, facebook ve whatsapp tüm dünyada ve Türkiye de çöktü. Dünyadaki binlerce sosyal medya kullanıcısı Facebook, Instagram ve WhatsApp çöktü mü? Neden girilmiyor? Sorularına yanıt arıyor. Türkiyedeki gerçekleşen sosyal medya ağlarındaki kesintisiyle ilglii Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Saya'dan çok önemlli bir açıklama geldi. Bakan Yardımcısı Sayan, konuyla ilgili,"Operatörlerimizden kaynaklı bir sorun bulunmuyor. Bu aksaklıklar yerli yazılımların kullanımının ne denli önemli olduğunun en büyük göstergesi." diye konuştu. İşte haberimizin ayrıntıları...
FACEBOOK, INSTAGRAM VE WHATSAPP’A ÇÖKTÜ MÜ?
Kullanıcılar Twitter ve farklı sosyal medya platformlarında WhatsApp ve Instagram’ın çöktüğünü belirtiyorkullanıcılar Twitter ve farklı sosyal medya platformlarında WhatsApp ve Instagram’ın çöktüğünü belirtiyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp’a dünya genelinde erişim sağlanamıyor. Sorunun neden yaşandığı hakkında henüz bir açıklama yapılmış değil.
Ünlü paylaşım sitesi Instagram öğle saatlerinde dünya genelinde çöktü. Kullanıcılar instagram üzerinden fotoğraf, mesaj gönderemiyor.
Facebook ve whatsapp’ta da erişimle ilgili sıkıntılar yaşanıyor. Kullanıcılar whatsapp’ın masa üstü versiyonunu da açamadıklarına dair mesajlar paylaşıyor.
Bir süre önce facebook, instagram ve WhatsApp’a yine dünya genelinde bir erişim sıkıntısı yaşanmıştı.
Geçtiğimiz günlerde de yine aynı şekilde bir problem yaşanmıştı. Bir süre kesintinin ardından Whatsapp'ta yaşanan erişim problemi saat 21:30'tan sonra giderilmeye başlandı. Problemin yaklaşık 10 dakika kadar sürdüğü tahmin ediliyor.
WHATSAPP NEDEN AÇILMIYOR?
Bugün öğle saatlerinden itibaren sosyal medya ağları instagram ve facebook’a erişimde sıkıntılar yaşanıyor. Benzer sorun WhatsApp’ta da var. Sorunun dünya genelinde yaşandığı belirtiliyor.
Ünlü paylaşım sitesi Instagram öğle saatlerinde dünya genelinde çöktü. Kullanıcılar instagram üzerinden fotoğraf, mesaj gönderemiyor.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKAN YARDIMCISI AÇIKLADI
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, AA muhabirine, sosyal medya platformları Whatsapp, Facebook ve Instagram'da yaşanan erişim sorununa ilişkin değerlendirmede bulundu.
Söz konusu platformlarda dünya genelinde erişim sorunu olduğunu ve bu sorunun Türkiye'deki kullanıcıları da etkilediğini vurgulayan Sayan, "Operatörlerimizden kaynaklı bir sorun bulunmuyor. Bu aksaklıklar yerli yazılımların kullanımının ne denli önemli olduğunun en büyük göstergesi." diye konuştu.
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