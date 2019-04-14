Instagram çöktü mü, facebok'a neden giriş yapılamıyor? Türkiye'den son dakika açıklaması!

Instagram, facebook ve whatsapp tüm dünyada ve Türkiye de çöktü. Dünyadaki binlerce sosyal medya kullanıcısı Facebook, Instagram ve WhatsApp çöktü mü? Neden girilmiyor? Sorularına yanıt arıyor. Türkiyedeki gerçekleşen sosyal medya ağlarındaki kesintisiyle ilglii Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Saya'dan çok önemlli bir açıklama geldi. Bakan Yardımcısı Sayan, konuyla ilgili,"Operatörlerimizden kaynaklı bir sorun bulunmuyor. Bu aksaklıklar yerli yazılımların kullanımının ne denli önemli olduğunun en büyük göstergesi." diye konuştu. İşte haberimizin ayrıntıları...

FACEBOOK, INSTAGRAM VE WHATSAPP’A ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcılar Twitter ve farklı sosyal medya platformlarında WhatsApp ve Instagram’ın çöktüğünü belirtiyorkullanıcılar Twitter ve farklı sosyal medya platformlarında WhatsApp ve Instagram’ın çöktüğünü belirtiyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp’a dünya genelinde erişim sağlanamıyor. Sorunun neden yaşandığı hakkında henüz bir açıklama yapılmış değil.