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Instagram çöktü mü 2 nisan 2020 instagram neden ingilizce oldu? instagram türkçe yapma

Instagram, şu anda gönderi paylaşımında sorun yaşıyor. Hikâye veya gönderi paylaşımı yapmak isteyen kişiler, sunuculardan kaynaklandığı düşünülen bir hata sebebiyle paylaşım yapamıyorlar. Kullanıcılar, 'Instagram çöktü mü son dakika 2020 instagram ingilizce oldu, instagram türkçe yapma' gibi soruların cevabını arıyor. İşte konu hakkında detaylar...

02 Nisan 2020 Perşembe  22:36 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 22:36
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Instagram, şu anda gönderi paylaşımında sorun yaşıyor. Hikâye veya gönderi paylaşımı yapmak isteyen kişiler, sunuculardan kaynaklandığı düşünülen bir hata sebebiyle paylaşım yapamıyorlar. Kullanıcılar, "Instagram mı çöktü son dakika 2020, instagram neden ingilizce oldu, instagram türkçe yapma" gibi terimleri arama motorlarında araştırmaya başladılar. İşte konu hakkında detaylar...

Koronavirüs nedeniyle artan internet kullanımı sosyal medya devlerini de zor durumda bırakıyor. Çok fazla insanın girmesinden dolayı sunucularına fazla yük binen Instagram, Facebook, Twitter gibi uygulamalar, dönem dönem sorun yaşayabiliyor.

Dün yaşanan sosyal medya sıkıntısının ardından şimdi de Instagram’da paylaşım yapılamıyor. Kullanıcılar, şu anda Instagram üzerinden hikaye ve normal gönderilerde fotoğraf ve video paylaşımı yapamıyor. Dün yaşanan sorunda da hikaye ve diğer gönderilerde paylaşım yapılabiliyor ancak normal gönderilerde videolar gösterilemiyordu.

Koronavirüs salgınının internete etkisi var mı?

Koronavirüs salgını, dünya genelinde milyonlarca insanın eve kapanmasına neden oldu. Hem evden çalışanlar hem de film, dizi, oyun gibi eğlence araçlarını kullanan kişiler internet yoğunluğunu daha da fazla artmasına neden oluyor. Bu artış ise Avrupa başta olmak üzere tüm dünya genelinde internet ağlarına aşırı yükleme yapılmasına neden oluyor.

Evde canı sıkılan kişiler, sosyal medyalara daha fazla ağırlık veriyor. Dışarı çıkıp sosyalleşemeyen kişiler, Instagram gibi platformlara ağırlık verince sunucular da aşırı yoğunluktan sorun yaşayabiliyor. Dün ve bugün yaşanan sorunun da buna bağlı olduğu düşünülüyor. Elbette Facebook’un sunucuları koronavirüs vakalarının görülmesinden önce de böyle sıkıntılarla karşımıza çıkıyordu. 

Instagram, yaşanan bu sorunla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Sorunun kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor ancak an itibarıyla dev sosyal medya uygulamasında gönderi paylaşımı yapılamıyor.

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