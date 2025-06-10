Kocaeli Belediyesi'nin Instagram hesabı, "topluluk kurallarına uymadığı" gerekçesiyle askıya alındı. Kocaeli Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kısıtlama kararına tepki gösterdi.

"FİLİSTİN DAVASINDAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Büyükakın, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Büyükşehir Belediyemizin Instagram hesabı, topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle askıya alındı. Tüm hesaplarımızı da askıya alsanız Filistin davasından asla vazgeçmeyeceğiz."