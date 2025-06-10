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Instagram'dan Filistin yaptırımı... Kocaeli Belediyesi'nin hesabına engel

Kocaeli Belediyesi'nin Instagram hesabı 'topluluk kurallarına uymadığı' gerekçesiyle askıya alındı. Erişim kısıtlamasının Filistin konusundaki paylaşımlar sebebiyle olduğuna dikkat çeken Kocaeli Belediye Başkanı Büyükakın, karara tepki gösterdi.

Haber Merkezi10 Haziran 2025 Salı 00:54 - Güncelleme:
Instagram'dan Filistin yaptırımı... Kocaeli Belediyesi'nin hesabına engel
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Kocaeli Belediyesi'nin Instagram hesabı, "topluluk kurallarına uymadığı" gerekçesiyle askıya alındı. Kocaeli Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kısıtlama kararına tepki gösterdi.

"FİLİSTİN DAVASINDAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Büyükakın, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Büyükşehir Belediyemizin Instagram hesabı, topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle askıya alındı. Tüm hesaplarımızı da askıya alsanız Filistin davasından asla vazgeçmeyeceğiz."

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