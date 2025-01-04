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Instagram'dan Göksu'nun Filistin paylaşımına sansür

Filistin'de 77 yıldır süregelen ve 7 Ekim 2023'ten itibaren tarihin en şiddetli seviyesine yükselen İsrail soykırımına karşı hiçbir yaptırımda bulunmayan META'nın platformu Instagram'dan, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun 1 Ocak 2025'te Galata Köprüsü'nde düzenlenen Filistin'e destek mitingi paylaşımına engel geldi.

IHA4 Ocak 2025 Cumartesi 10:22 - Güncelleme:
Instagram'dan Göksu'nun Filistin paylaşımına sansür
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Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun "Selam olsun Filistin'e, selam olsun Gazze'ye, selam olsun direnişe, daha adil bir dünya mümkün olunca, zafer tekbirleriyle inleyecek Mescid-i Aksa! #forfairfuture" sözleriyle yaptığı paylaşım, Instagram tarafından tehlikeli görülerek silindi.

Konuyla ilgili X hesabı üzerinden açıklama yapan Tevfik Göksu, "Çocukları bombalamak, şehirleri yerle bir etmek, Filistinlilere soykırım uygulamak serbest, Filistin'e, Gazze'ye sahip çıkmak tehlikeli! META bizleri gerçeği haykırmaktan vazgeçiremeyecek. Daha adil bir dünya mümkün olunca, zafer tekbirleriyle inleyecek Mescid-i Aksa" dedi.

Tevfik Göksu, kaldırılan paylaşımını "Kaldırılan paylaşımımı yeniden paylaşıyorum" notu düşerek Instagram hesabı üzerinden yeniden paylaştı.

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