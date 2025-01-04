Instagram'dan Göksu'nun Filistin paylaşımına sansür

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun "Selam olsun Filistin'e, selam olsun Gazze'ye, selam olsun direnişe, daha adil bir dünya mümkün olunca, zafer tekbirleriyle inleyecek Mescid-i Aksa! #forfairfuture" sözleriyle yaptığı paylaşım, Instagram tarafından tehlikeli görülerek silindi.

Konuyla ilgili X hesabı üzerinden açıklama yapan Tevfik Göksu, "Çocukları bombalamak, şehirleri yerle bir etmek, Filistinlilere soykırım uygulamak serbest, Filistin'e, Gazze'ye sahip çıkmak tehlikeli! META bizleri gerçeği haykırmaktan vazgeçiremeyecek. Daha adil bir dünya mümkün olunca, zafer tekbirleriyle inleyecek Mescid-i Aksa" dedi.

Tevfik Göksu, kaldırılan paylaşımını "Kaldırılan paylaşımımı yeniden paylaşıyorum" notu düşerek Instagram hesabı üzerinden yeniden paylaştı.