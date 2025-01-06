Soykırımcı İsrail'i kınayan ve Gazze'yi destekleyen paylaşımları sansürleyen Meta'nın sosyal medya platformu Instagram yeni bir skandala daha imza atarak İslami paylaşımlara da engel getirdi.

KUR'AN AYETİNE SANSÜR

Instagram, üzerinde aynı zamanda Kur'an ayeti de olan Kelime-i Tevhid'in işlendiği hat görseli paylaşımını 'tehlikeli' kategorisine alarak kaldırdı.

Hattat Mehmed Özçay hesabından Muhammed Suresi'nin 19. ayetinin yer aldığı hat çalışmasını paylaştı.

Kelime-i Tevhid'i de ifade eden "Fa'lem ennehu Lailahe İllellâh (Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur)" ayetinin yazılı olduğu hat görseli Instagram tarafından sansürlendi.

Paylaşımın kaldırılmasının gerekçesinde ise "Bu, tehlikeli örgütler ve kişilerle ilgili topluluk Standartlarımıza aykırı" denildi.

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