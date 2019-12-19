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Güncel

İnternet çöktü mü? Youtube çöktü mü? Resmi açıklama yapıldı!

İnternet çöktü mü? Youtube çöktü mü? İnternet neden yavaşladı? gibi soruların yanıtları tüm internet kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Google servislerinde kesinti sorunu yaşandı. Google arama motoru ve bununla birlikte verdiği diğer hizmetlerde de erişim sıkıntısı yaşanıyor.

19.12.2019  11:57 - Güncelleme: 19.12.2019  11:57
İnternet çöktü mü? Youtube çöktü mü? İnternet neden yavaşladı? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Google arama motoru ve bununla birlikte verdiği diğer hizmetlerde de erişim sıkıntısı yaşanıyor. Servislerin kullanılamadığı bu dakikalarda Google'dan açıklama bekleniyordu. 
 
İNTERNET ÇÖKTÜ MÜ? 
Downdetector'da yer alan verilere göre Google'da yaşanan sorundan Türkiye ve Japonya en fazla etkilenen ülkeler oldu.
 
YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? İNTERNET NEDEN YAVAŞLADI?
Google arama motoru ve bununla birlikte verdiği diğer hizmetlerde de erişim sıkıntısı yaşanıyor.
 
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Google servislerinin çökmesiyle ilgili açıklama yaptı. Sayan, "Türkiye’deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır." dedi.
 
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Twitter'da paylaştığı mesajda şunları söyledi:
 
"Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir. Türkiye’deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır. USOM ekiplerimiz süreci yakından takip etmektedir. Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalıdır."
 
 
 
 
GOOGLE VE İNTERNETİN SIKINTI YAŞADIĞI BÖLGELER
 
 

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