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İnternet hizmeti sağlayacak! Falcon-9 roketiyle yörüngeye fırlatıldı

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'e ait bir Falcon-9 roketi, SES O3b mPOWER görevi kapsamında 2 internet uydusunu yörüngeye taşımak üzere başarılı bir şekilde fırlatıldı.

IHA17 Aralık 2022 Cumartesi 02:38 - Güncelleme:
İnternet hizmeti sağlayacak! Falcon-9 roketiyle yörüngeye fırlatıldı
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Girişimci iş adamı Elon Musk'a ait uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, SES O3b mPOWER görevi kapsamında uzaya 2 internet uydusu gönderdi. Lüksemburg merkezli telekomünikasyon şirketi SES'e ait uyduları taşıyan Falcon-9 roketi yerel saatle 17:48'de Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan başarılı bir şekilde fırlatıldı. Falcon-9'un ilk aşama güçlendiricisinin fırlatmanın ardından Atlantik Okyanusu'ndaki bir insansız platforma ineceği kaydedildi.

İNTERNET HİZMETİ SAĞLAYACAK

Görev kapsamında yörüngeye gönderilen uyduların Amerikan havacılık şirketi Boeing tarafından üretildiği öğrenilirken, uyduların SES'in O3b ağını temel alarak dünyanın nüfus yoğunluğu fazla olan kesimlerine internet hizmeti sağlayacağı açıklandı.

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