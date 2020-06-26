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İnternet kafeler ne zaman açılacak? Oyun salonları ve İnternet kafeler açılıyor... Genelge yayımlandı

Kontollü normalleşme dönemi ile birlikte birçok yer daha tekrar hizmete giriyor. Corona virüsle mücadele önlemleri kapsamında birçok işletme gibi internet cafe ve oyun salonları da kapatılmıştı. Normalleşme takvimi uygulanmaya başlayınca oyun salonlarının ve internet kafelerin ne zaman açılacağı merak edilmeye başlandı. İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine gönderilen yeni genelgeye göre internet kafeler açılıyor. Peki İnternet kafeler ne zaman açılacak?

26 Haziran 2020 Cuma  12:41 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 12:41
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İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle oyun salonları ve internet kafeler mart ayında kapatılmıştı. İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine gönderilen yeni genelgeye göre internet kafeler önümüzdeki hafta açılacak. İnternet kafeler ve elektronik oyun yerlerine maskesiz girilemeyecek, içeride maske çıkarılmayacak. Buna göre; İnternet kafeler ne zaman açılacak? İşte son dakika haberinin detayları...

İNTERNET KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine, "İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri" konulu genelge gönderildi. Genelgeye göre, internet kafeler ve elektronik oyun yerleri, Kovid-19 tedbirlerinin alınması şartıyla 1 Temmuz'da faaliyetlerine başlayabilecek.

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, internet kafeler ve elektronik oyun yerlerine maskesiz girilemeyecek, içeride maske çıkarılmayacak.

Kaydırak, salıncak, kum/top havuzu gibi oyun alanları hariç AVM'ler içindeki elektronik oyun merkezleri de 1 Temmuz'dan itibaren açılabilecek.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri" konulu genelge gönderdi. Genelgede, COVID-19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği anımsatıldı.

Kontrollü sosyal hayat döneminde ise; salgınla mücadelede uyulması gereken temel esaslar olan temizlik, maske ve mesafe şartlarının yanı sıra her faaliyet, iş kolu veya mekan için alınması gereken tedbir/kurallar Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda ilgili Bakanlıklarca kararlaştırıldığı ifade edildi. Bu çerçevede 17 Mart tarihinden itibaren faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilen internet kafeleri/salonları ile elektronik oyun yerlerinin kontrollü sosyal hayat döneminde hangi koşullara bağlı olarak faaliyet gösterebilecekleri Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilerek İçişleri Bakanlığı'na bildirildiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre 1 Haziran 2020 itibariyle lokanta, restoran, kafe, park, piknik, alanları, mesire yerleri ve giyim pazarları gibi yerler belirlenen kurallar çerçevesinde hizmet vermeye başlamıştı.

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