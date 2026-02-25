Geçtiğimiz hafta Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 846. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında meydana gelen olayda, arkadaşlarının ulaşamadığı 26 yaşındaki İlhan Çobanoğlu, çilingir yardımıyla girilen ikametinde ölü olarak bulunmuştu.

Vücudunda 20'ye yakın bıçak yarası olan Çobanoğlu'nun ölümü sonrası, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından binanın güvenlik kameraları inceleyerek cinayet zanlısı Yusuf E.Ç.'yi (21) olaydan 2 saat sonra Aksu ilçesinde yakalandı.

ZANLI TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilip hakim karşısına çıkan zanlı Yunus E.Ç., cumhuriyet savcısına verdiği ifadenin ardından nöbetçi sulh hukuk mahkemesinde 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YENİ DETAYLAR

Olay günü İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda ise yeni detaylar ortaya çıktı. Ekipler, ikametin daire kapısında herhangi bir zorlama izi olmadığı ve anahtarın içeriden takılı olduğunu, evin içerisinde ise İlhan Çobanoğlu'na ait cep telefonu, cüzdan ve değerli eşya bulamadı.

TELEFONUNU FOSEPTİK ÇUKURUNA ATMIŞ

Cinayet zanlısının ifadesinde İlhan Çobanoğlu ile sosyal medya üzerinden tanıştığını, ikametine gittiğinde aralarında çıkan kavga sonucu olayın gerçekleştiğini, şahsın cep telefonunu alarak firar ettiğini ve telefonu Kepez ilçesinde foseptik çukuruna attığını beyan ettiği öğrenildi.

Ekipler, bahse konu foseptik çukurunda yaptıkları arama sonucunda, İlhan Çobanoğlu'na ait cep telefonu buldu.