İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2026 Çarşamba / 9 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8766
  • EURO
    51,6826
  • ALTIN
    7290.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İnternette tanıştı, 20 yerinden bıçakladı: Telefonunu yok etmek için bu yolu seçti
Güncel

İnternette tanıştı, 20 yerinden bıçakladı: Telefonunu yok etmek için bu yolu seçti

Antalya'da internette tanışarak evine gittiği 26 yaşındaki genci çıkan tartışma sonucu 20 yerinden bıçaklayarak ölümüne sebep olan cinayet zanlısının, olay sonrası ölen gencin cep telefonunu foseptik çukuruna attığı ortaya çıktı.

IHA25 Şubat 2026 Çarşamba 14:23 - Güncelleme:
İnternette tanıştı, 20 yerinden bıçakladı: Telefonunu yok etmek için bu yolu seçti
ABONE OL

Geçtiğimiz hafta Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 846. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında meydana gelen olayda, arkadaşlarının ulaşamadığı 26 yaşındaki İlhan Çobanoğlu, çilingir yardımıyla girilen ikametinde ölü olarak bulunmuştu.

20 YERİNDEN BIÇAKLADI

Vücudunda 20'ye yakın bıçak yarası olan Çobanoğlu'nun ölümü sonrası, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından binanın güvenlik kameraları inceleyerek cinayet zanlısı Yusuf E.Ç.'yi (21) olaydan 2 saat sonra Aksu ilçesinde yakalandı.

ZANLI TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilip hakim karşısına çıkan zanlı Yunus E.Ç., cumhuriyet savcısına verdiği ifadenin ardından nöbetçi sulh hukuk mahkemesinde 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YENİ DETAYLAR

Olay günü İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda ise yeni detaylar ortaya çıktı. Ekipler, ikametin daire kapısında herhangi bir zorlama izi olmadığı ve anahtarın içeriden takılı olduğunu, evin içerisinde ise İlhan Çobanoğlu'na ait cep telefonu, cüzdan ve değerli eşya bulamadı.

TELEFONUNU FOSEPTİK ÇUKURUNA ATMIŞ

Cinayet zanlısının ifadesinde İlhan Çobanoğlu ile sosyal medya üzerinden tanıştığını, ikametine gittiğinde aralarında çıkan kavga sonucu olayın gerçekleştiğini, şahsın cep telefonunu alarak firar ettiğini ve telefonu Kepez ilçesinde foseptik çukuruna attığını beyan ettiği öğrenildi.

Ekipler, bahse konu foseptik çukurunda yaptıkları arama sonucunda, İlhan Çobanoğlu'na ait cep telefonu buldu.

  • Antalya cinayet
  • 26 yaş genç bıçaklandı
  • telefon

ÖNERİLEN VİDEO

CHP'li belediyenin ihmali pes dedirtti: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.