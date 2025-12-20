Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gündeme gelen elektronik sigara (vape) sistemiyle kullanılan sıvı uyuşturucu THC'ye (tetrahidrokannabinol) ulaşmanın sanılandan kolay olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan tanıdık simaların örneklerinde rastlanan THC'nin Telegram gibi sosyal medya platformalarında satıldığı belirlendi.

"AROMALI" PAZARLAMA

Bazı internet sitelerinde 'Delta-9 THC' ibaresi taşıyan vape likitlerinin ürün fotoğrafları, aromaları ve fiyatlarıyla birlikte listelendiği görüldü. Söz konusu ürünlerin bazı sitelerde sepet sistemine eklenerek, bazılarında ise doğrudan mesajlaşma uygulamaları üzerinden siparişe açıldığı dikkat çekiyor. Telegram'da çilek, karpuz ve vanilya gibi aromalarla pazarlanan THC likitleri için 'en çok satan' etiketi de kullanılıyor. Yüksek THC oranına sahip olduğu belirtilen tek kullanımlık vape cihazları da yine bu platformlarda satışa sunuluyor.

KOKUSUZ ESRAR BUHARI

THC, esrar bitkisinin uyuşturucu etkiden sorumlu ana maddesi olarak biliniyor.

Elektronik sigara benzeri cihazlarda buharlaştırılarak solunuyor.

Kokusuz olması ve güçlü etkisi nedeniyle özellikle gençler hedef alınıyor.

OFİSTEKİ VİDEOYLA ORTAYA ÇIKTI

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin komedyen Cem Yılmaz'a gönderdiği video ortaya çıkmış; ofis ortamında elektronik sigara (vape) sistemiyle 'likit esrar' kullandığı öne sürülmüştü.

30 DAKİKADA TESLİMAT

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Yüksek THC oranına sahip olduğu belirtilen tek kullanımlık vape cihazlarının, Telegram üzerinden 'onaylı satıcı' iddiasıyla paylaşılıyor. İlanlarda "30 dakikada kapıda", "tek nefeste saatlerce etki" gibi ifadeler yer alıyor. Satıcılar WhatsApp üzerinden müşteriler ile iletişim kurabiliyor.

TEK KULLANIMDA BİLE BUNALIMA SOKUYOR

Medipol Mega Üniversitesi'nden Doç. Dr. Taha Can Tuman, bilimsel verilerin THC kullanımı ile depresyon, anksiyete ve şizofreni arasında güçlü bir ilişki olduğunu gösterdiğini belirtti. Tuman, şu sözlerle uyardı: "Kullanım miktarı ve süresi arttıkça risk yükselmekte; genetik ya da biyolojik yatkınlığı olan bireylerde psikotik bozukluklar daha erken yaşta ve daha ağır seyredebilmektedir. Bazı vakalarda ise tek kullanım sonrasında bile ciddi psikiyatrik belirtiler görülebilmektedir. Uzun süreli kullanım depresif belirtileri ve intihar düşüncelerini artırırken, bipolar bozukluğu olan hastalarda atakların sıklığını ve şiddetini de yükseltebilmektedir.