11 Nisan 2020 Cumartesi 16:25 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 16:25

İnternetten market siparişi nasıl verilir? Getir sipariş alıyor mu? nasıl sipariş verilir? Migros Sanal market, A101, İstegelsin gibi firmalardan nasıl sipariş verilir? gibi soruların cevapları iki gün sokağa çıkma yasağı ilan edilen illerde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta sonunda 2 gün boyunca geçerli olacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle marketler de kapatılacak. Getir uygulamasından vereceğiniz siparişi kuryeler kapıda teslim edebiliyor. Uygulamada kredi kartınızla online ödeme yapabilirsiniz. İşte detaylar...



GETİR SİPARİŞ NASIL VERİLİR?

Getir uygulaması Android ve İOS platformlarında çalışan yerel bir alışveriş uygulaması sebebiyle gündelik hayatımızda oldukça işlev görmektedir. Google Playstore ve Appstore'dan ücretsiz indirilen Getir uygulamasına kayıt olmak ücretsiz. Mail adresi ve telefon numarası ile kayıt olunan Getir uygulamasında konum adresi ve kredi kartı bilgileri girildikten sonra siparişleri adresinize talep edebilirsiniz.

İSTANBUL ONLİNE MARKET SİTELERİ!

1. GETİR

Online market alışverişi uygulamalarının en eskilerinden biri olan Getir uygulama ara yüzündeki kolay kullanımı ile dikkatleri çekiyor. Fiyat olarak diğer uygulamaların neredeyse hepsinden pahalı olan getir kaliteli hizmeti nedeniyle tercih edilen online market alışverişi uygulamaları arasında yer alıyor. Getir uygulamasının 4,90 TL gönderim ücreti bulunuyor.

2.İSTEGELSİN

İstegelsin 2017 yılında faaliyete giren bir online market alışverişi uygulaması. Ürün çeşitliliği, steril depolama ortamı ve hızlı servisiyle son dönemde dikkatleri çekti. Diğer firmalara göre uygun fiyatlı olması da istegelsin'in birçok kişi tarafından tam not almasını sağladı.

3.MİGROS SANAL MARKET

Online market alışverişi uygulamalarının başında Migros Sanal Market geliyor. Neredeyse en eski market hizmeti olan Migros Sanal Market, cazip kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Migros mağazalarını kullanan uygulamanın 5,90 TL getirme ücreti bulunuyor.

4.CARREFOURSA ONLİNE MARKET

Migros'un sanal marketinin ardından online market alışverişi pazarına CarrefourSA'da giriş yaptı. Online market mantığıyla yola çıkan ve tedariğini CarrefourSA marketlerinden yapan uygulama 4,90 TL sipariş ücreti bulunuyor.

5.A101

Ucuz ürün mantığıyla yola çıkan A101 marketleri aynı mantığı online şubelerine de uyguluyor. Tedariğini A101 marketlerden sağlayan uygulama, reel marketlerde yaptığı tüm indirimleri online marketlerinde de uyguluyor. A101 online market uygulamasının tek olumsuz yanı ise ürünlerinizi kargoyla gönderiyor oluşu. Bu nedenle ürünleriniz en az 1 gün sonra elinize ulaşmış oluyor.

6.HAPPY CENTER

Happy marketler zincirinin resmi uygulaması olan Happy.com.tr uygun fiyat seçenekleriyle dikkat çekiyor.

8.BAKKALDAN

Bakkaldan uygulaması son dönemde en çok rağbet gören uygulamalardan bir tanesi. Bakkaldan firmasının kendi depoları yok sadece çevredeki kayıtlı bakkallardan sizlere gönderim sağlıyor. Tıpkı YemekSepeti mantığıyla çalışan uygulama, size en yakın bakkalı gösteriyor ve alışveriş yapmanızı sağlıyor. Online ödeme ve kredi kartı seçenekleri de bulunuyor.

9.TAZE DİREKT

Sağlıklı beslenme mottosuyla yola çıkan Tazedirekt uygulaması steril ürün depolamasıyla dikkat çekiyor. Sebze ve meyvelerin en tazelerini sunan uygulamada organik reyonu da bulunuyor. Uygulamada 5,90 TL ürün getirme ücreti bulunuyor