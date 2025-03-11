İnternetten ürün satanları dolandıran 6 zanlı tutuklandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde son zamanlarda meydana gelen kargo dolandırıcılığıyla ilgili çalışma yaptı.

Elektronik eşya satmak için internet siteleri üzerinden ilan veren vatandaşlara müşteri gibi ulaşan şüphelilerin, ürünü İstanbul'daki kargo şubesinden tanıdıkları bir kişinin alacağını ve ödemeyi de yapacağını söyledikleri anlaşıldı.

Zanlıların, ürünü İstanbul'daki kargo şubesine gönderen satıcıdan bilgilerini, kargo takip numarasını, ürünü teslim alacak kişiden de kargo teslim kodunu öğrendikten sonra, ürünleri kargo şubesinden alarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Çalışmalar sonucu örgüt elebaşısı A.G'nin de aralarında bulunduğu 12 şüphelinin organize şekilde hareket ederek 41 dolandırıcılık eylemi gerçekleştirdiği belirlendi.

İstanbul ve İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonda 12 zanlı yakalandı.

Aramalarda 1 kurusıkı tabanca, 18 kurusıkı fişeği ve 2 fişek, 14 bin lira ve yaklaşık 12 milyon lira değerinde suç unsuru olduğu değerlendirilen elektronik eşya ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.G'nin de aralarında bulunduğu diğer 6 zanlı tutuklandı.