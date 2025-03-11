İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2025 Salı / 12 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5812
  • EURO
    39,9634
  • ALTIN
    3422.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İnternetten ürün satanları dolandıran 6 zanlı tutuklandı
Güncel

İnternetten ürün satanları dolandıran 6 zanlı tutuklandı

İstanbul ve İzmir'de internet siteleri üzerinden ürün satmak isteyen vatandaşları dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

AA11 Mart 2025 Salı 11:35 - Güncelleme:
İnternetten ürün satanları dolandıran 6 zanlı tutuklandı
ABONE OL

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde son zamanlarda meydana gelen kargo dolandırıcılığıyla ilgili çalışma yaptı.

Elektronik eşya satmak için internet siteleri üzerinden ilan veren vatandaşlara müşteri gibi ulaşan şüphelilerin, ürünü İstanbul'daki kargo şubesinden tanıdıkları bir kişinin alacağını ve ödemeyi de yapacağını söyledikleri anlaşıldı.

Zanlıların, ürünü İstanbul'daki kargo şubesine gönderen satıcıdan bilgilerini, kargo takip numarasını, ürünü teslim alacak kişiden de kargo teslim kodunu öğrendikten sonra, ürünleri kargo şubesinden alarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Çalışmalar sonucu örgüt elebaşısı A.G'nin de aralarında bulunduğu 12 şüphelinin organize şekilde hareket ederek 41 dolandırıcılık eylemi gerçekleştirdiği belirlendi.

İstanbul ve İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonda 12 zanlı yakalandı.

Aramalarda 1 kurusıkı tabanca, 18 kurusıkı fişeği ve 2 fişek, 14 bin lira ve yaklaşık 12 milyon lira değerinde suç unsuru olduğu değerlendirilen elektronik eşya ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.G'nin de aralarında bulunduğu diğer 6 zanlı tutuklandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.