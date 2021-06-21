İnternetten verdiği otomobil yedek parça ilanları üzerinden 62 kişiyi dolandıran zanlı yakalandı

AA 21 Haziran 2021 Pazartesi 17:31 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 17:31

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, A.Ö'nün yedek parça satışı bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerin teknik incelemesi sonucu şüphelinin ürün göndereceğini söyleyerek 31 ildeki 62 kişiden ödeme aldığını tespit edildi.



Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan zanlının farklı bankalara ait 10 kartına da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.