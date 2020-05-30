30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:12 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:12

İnterpol Daire Başkanı Lütfi Çiçek, ‘Bilinmeyen Yönleriyle İnterpol’ isimli kitap kaleme aldı. Nisanda yayımlanan kitapta, “Türkiye, gözlemci statüsüyle katıldığı birkaç toplantıya müteakip, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasını taşıyan 8 Ocak 1930 tarihli kararnameyle teşkilata üye oldu” bilgisi verildi. Kurtuluş Savaşı’nın hemen ardından İnterpol’e üye olunması “suç ve suçlularla mücadelede hassasiyet ve irade” yansıması olduğu ifade edildi.

Lütfi Çiçek, 194 üye ülke arasında Türk İnterpolü’nün personel sayısı itibarıyla 15 Temmuz hain darbe girişiminden önce 130, 2020 itibarıyla ise 85. sırada yer aldığını yazdı.

ÇİFTLİK BANK’IN SIRLARI

Akşam'ın haberine göre Çiçek, ‘tosuncuk’ olarak bilinen Çiftlik Bank dolandırıcılık davası sanığı Mehmet Aydın hakkında da bilgiler verdi. Aralarında Mehmet Aydın, Fatih Aydın ve Hava Aydın’ın da bulunduğu 9 sanık hakkında 2018 yılında kırmızı bülten çıkarıldığını hatırlatan Çiçek, sanıklardan Düzgün Genç’in Bulgaristan’da yakalanarak, iade edildiğini yazdı. Osman Naim Kaya’nın ise Uruguay’da yakalandığı ancak daha sonra serbest kaldığını belirten Çiçek, sanıklardan Cengiz Samur’un ise ABD vatandaşlığı aldığını kaydetti. Kitapta, “Mehmet Aydın ve Fatih Aydın isimli şahısların, halihazırda Brezilya’nın güneyinde saklandıkları değerlendirilmektedir” dedi.

3 BİN 227 KİŞİ ARANIYOR

Kitapta, özetle şu bilgiler paylaşıldı: “2019 itibarıyla, 3 bin 227 kişi ülkemiz tarafından aranıyor. 2019’da Türk İnterpolü, çeşitli suçlardan aranan 88 kişinin iadesini, 18 hükümlünün transferini ve 13 şüphelinin sınır dışı işlemlerini gerçekleştirdi. İnterpol, üye 194 ülkeden sağladığı bilgilerle, 18 farklı veri tabanı oluşturdu. Bu sayede ülkelerin suçla mücadelesinde kolaylık ve başarı sağlamıştır. 2019 yılı itibarıyla, 18 veri tabanında, 100 milyon veri bulunmakta olup günlük 20 milyon arama yapılıyor. Aramaya cevap verme süresi ise 0.5 saniye.”