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Interpol arıyordu: İstanbul'da yakalandı

Interpol-Europol Daire Başkanlığınca aranan terör örgütü DEAŞ şüphelisi B.E. İstanbul'da gözaltına alındı.

AA26 Aralık 2024 Perşembe 13:20 - Güncelleme:
Interpol arıyordu: İstanbul'da yakalandı
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Emniyet Genel Müdürlüğüne Interpol tarafından 16 Aralık'ta gönderilen yazıda, Çeçenistan Polis Teşkilatınca verilen bilgilere göre, şüpheli B.E'nin beraberindekilerle silahlı şekilde bir eve girerek 400 bin ruble ile bazı eşyayı çaldığının tespit edildiği belirtildi.

Yazıda, terör örgütü DEAŞ'a katıldığı ve Türkiye'de olabileceği aktarılan şüphelinin aynı zamanda casusluk faaliyetlerinde bulunan bir şebekenin üyesi olabileceğinin değerlendirildiği de kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, Çeçenistan uyruklu şüpheli B.E'yi sabah saatlerinde Başakşehir'de düzenledikleri operasyonla yakaladı.

  • Interpol
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