Interpol kırmızı bülteni ile aranıyordu: Yakalandı

Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, adam öldürme, yasa dışı silah bulundurma, satın alma, depolama suçlarından dolayı Interpol kırmızı bülteni ile aranan zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın istihbarı çalışmalar neticesinde Interpol Kırmızı Bülteni ile aranan F.G'nin, A.E. adına düzenlenmiş sahte kimliği kullanarak Yalova'da bir evde saklandığı bilgisine ulaşıldı. Zanlının ikamet ettiği adrese düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.