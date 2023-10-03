İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2023 Salı / 19 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5019
  • EURO
    28,8821
  • ALTIN
    1615.02
  • BIST100
    8515.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Interpol kırmızı bülteni ile aranıyordu: Yakalandı
Güncel

Interpol kırmızı bülteni ile aranıyordu: Yakalandı

Yalova'da Interpol kırmızı bültenle aranan zanlı yakalandı. Mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA3 Ekim 2023 Salı 12:45 - Güncelleme:
Interpol kırmızı bülteni ile aranıyordu: Yakalandı
ABONE OL

Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, adam öldürme, yasa dışı silah bulundurma, satın alma, depolama suçlarından dolayı Interpol kırmızı bülteni ile aranan zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın istihbarı çalışmalar neticesinde Interpol Kırmızı Bülteni ile aranan F.G'nin, A.E. adına düzenlenmiş sahte kimliği kullanarak Yalova'da bir evde saklandığı bilgisine ulaşıldı. Zanlının ikamet ettiği adrese düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • tutuklanma
  • yalova
  • Interpol
  • Kırmızı Bülten

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.