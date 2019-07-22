Ankara Kızılay’da 13 Mart 2016’da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıya ilişkin aralarında PKK'nın Suriye kolu PYD’nin eski elebaşı Salih Müslim ile PKK yöneticileri Ali Haydar Kaytan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Fehman Hüseyin, Zübeyr Aydar, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Muzaffer Ayata, Nuriye Kesbir, Remzi Kartal, Rıza Altun, Sabri Ok, Salman Kurtulan, Sultan Kocabey, Süleyman Şahin, Şerif Başboğa gibi isimlerin de bulunduğu 156 kişi hakkında dava açıldı. Sanıklar “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", “nitelikli olarak kasten adam öldürmek”, "349 kişiyi öldürmeye teşebbüs", "nitelikli mala zarar vermek", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak" suçlarından Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaya başlandı.

Mahkeme yargılama sürerken 144 kişinin dosyasını ayırarak, kırmızı bülten talebiyle, INTERPOL’e gönderdi. Müslim’le birlikte diğer PKK yöneticilerinin de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında önce kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı.

Ancak, Amerika'nın Sesi'nin haberine göre, INTERPOL bir süre sonra kırmızı bülteni iptal etti. İNTERPOL bu sırada yapılan 352 kişi hakkındaki başvuruyu da işleme sokmadan reddetti.

Adalet Bakanlığı'nın mahkemeye gönderdiği yazıda şu ifadelere yer verildi:

''Bugüne kadar toplam 144 sanık hakkında tanzim edilen kırmızı bültenin INTERPOL Genel Sekreterliği tarafından iptal edildiği ve 352 şahıs hakkındaki kırmızı bülten çıkarılma talebinin ise çeşitli gerekçelerle reddedildiği, INTERPOL Genel Sekreterliği ile irtibata geçilerek, iptal edilen kırmızı bültenlerimizin veya reddedilen kırmızı bülten taleplerimize ilişkin itirazların dile getirilmesi üzerine, INTERPOL ekteki 44 dosya ile ilgili istişarede bulunmak üzere İnterpol Daire Başkanlığımızı davet ettiği ve söz konusu dosyalarla ilgili açıklamaların iletilmesinin talep edildiği bildirilmiştir''