15 Mart 2026 Pazar / 27 Ramazan 1447
  • Interpol Rusya'da yakaladı, KOM ekipleri teslim aldı: Cinayet zanlısı adaletten kaçamadı
Güncel

Interpol Rusya'da yakaladı, KOM ekipleri teslim aldı: Cinayet zanlısı adaletten kaçamadı

Interpol tarafından Rusya'nın Soçi kentinde yakalanan ve kırmızı bültenle aranan cinayet zanlısı Enes U., Samsun'a getirildi. 13 yıl 1 ay hapis cezası bulunan zanlının silahla tehdit ve ateş etme dahil 12 ayrı aranma kaydı olduğu belirlendi.

AA14 Mart 2026 Cumartesi 15:45 - Güncelleme:
Interpol Rusya'da yakaladı, KOM ekipleri teslim aldı: Cinayet zanlısı adaletten kaçamadı
Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından Rusya'nın Soçi kentinde yakalanan cinayet zanlısı, getirildiği Samsun'da tutuklandı.

Kırmızı bültenle aranırken Interpol tarafından Soçi'de yakalanan Enes U, uçakla İstanbul'a getirildikten sonra Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince teslim alındı.

Samsun'a getirilen cinayet zanlısı, KOM Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Enes U, tutuklandı.

Bir cinayete karıştığı için "kasten öldürme" suçundan 13 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Enes U, Atakum'da 31 Ekim 2020'de işlenen Y.C. cinayetiyle ilgili de "kasten öldürme" suçlamasıyla aranıyordu.

Samsun'da suç örgütü elebaşı U.D'nin grubunda yer alan Enes U'nun, "silahla tehdit", "silahla ateş etme", "basit yaralama" suçlarından da 12 ayrı aranma kaydı bulunduğu öğrenildi.

  • Interpol
  • Samsun
  • cinayet zanlısı
  • kırmızı bülten
  • Soçi

