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Interpol tarafından aranan DEAŞ'lı terörist Ordu'da yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Ordu'da yakalandı.

AA25 Mart 2022 Cuma 18:48 - Güncelleme: 25 Mart 2022 Cuma 18:49
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, hakkında İnterpol Dairesi Başkanlığı tarafından kırmızı bülten çıkarılan ve DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttüğü şeklinde bilgiler bulunan kişinin Altınordu ilçesinde olduğunun belirlendiği vurgulandı.

Açıklamada, ilçede 23 Mart Çarşamba günü saat 06.00'da gerçekleştirilen operasyonda yakalanan Irak uyruklu M.K.Y.A'nın gözaltına alındığı, işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak Efirli E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği kaydedildi.

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