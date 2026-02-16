İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2026 Pazartesi / 29 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7198
  • EURO
    51,9217
  • ALTIN
    7046.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İnterpol tarafından aranıyorlardı! 7 DEAŞ yöneticisi kıskıvrak yakalandı
Güncel

İnterpol tarafından aranıyorlardı! 7 DEAŞ yöneticisi kıskıvrak yakalandı

DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde sözde üst düzey yönetici olarak silahlı faaliyet yürüten ve İnterpol tarafından kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan 7 kişi Afyonkarahisar merkezli gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı.

IHA16 Şubat 2026 Pazartesi 11:25 - Güncelleme:
İnterpol tarafından aranıyorlardı! 7 DEAŞ yöneticisi kıskıvrak yakalandı
ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, operasyonu Afyonkarahisar merkezli olarak Ankara, Kırşehir ve Kayseri'de yapıldı. Türkiye tarafından yurt dışında DEAŞ'a yapılan başarılı operasyonlarda örgüte ait ele geçirilen dokümanlarda da isimleri geçen şahısların eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yapıldı.

DEAŞ'IN İNTERPOL TARAFINDAN ARANAN SÖZDE 7 YÖNETİCİSİ YAKALANDI

Yapılan incelemelerde örgütün sözde üst düzey yönetici olarak silahlı faaliyet yürüten ve İnterpol tarafından kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan şahıslar tespit edildi. Ardından harekete geçen ekipler Afyonkarahisar merkezli 4 kentte belirlenen adreslere baskın yaptı. Baskında aranan 7 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Yakalanan 7 kişiden 6'sı işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gerçekleştirilen operasyon anı ise polis kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

  • DEAŞ
  • Afyonkarahisar operasyonu
  • İnterpol aranan kişi

ÖNERİLEN VİDEO

5 kadın yolcu ve taksici birbirine girdi: Taksimetreyi kabul etmeyip, ücretin yarısını bile ödemediler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.