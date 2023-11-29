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  • İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı yakalandı
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İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı yakalandı

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, DEAŞ terör örgütüne asker seçtiği belirlenen ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 kişi yakalandı.

IHA29 Kasım 2023 Çarşamba 12:10 - Güncelleme:
İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı yakalandı
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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin ve mensuplarının tespit ve deşifresine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda DEAŞ'a asker yetiştirdiği öğrenilen 2 kişi ekipler tarafından yakalandı. İnterpol-Europol tarafından kırmızı bültenle aranan ve geçmiş yıllarda DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde örgüte asker seçen ve yetiştiren Irak uyruklu sözde üst düzey komutan S.M.H ile örgütte sözde asker olarak faaliyet yürüten Irak Uyruklu K.M.A yapılan operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler gerekli işlemlerin ardından arandıkları bölgelere gönderilecek.

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