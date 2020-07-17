İSTANBUL 26°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Temmuz 2020 Cuma / 26 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,87
  • EURO
    7,8616
  • ALTIN
    399.476
  • BIST100
    118515
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Suriye sınırında yakalandı
Güncel

INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Suriye sınırında yakalandı

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu şüpheli, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Kilis'in Suriye sınır hattında yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA17 Temmuz 2020 Cuma 17:15 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 17:15
ABONE OL

Suriye'deki çatışma bölgelerinden bir teröristin yasa dışı yollarla Türkiye'ye gireceği bilgisini alan güvenlik güçleri Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Akıncı Köyü-Suriye sınır hattında düzenledikleri operasyonla bir kişiyi gözaltına aldı.

Kimlik kontrolleri yapılan şüphelinin Fransa vatandaşı O.G olduğu ve INTERPOL tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.