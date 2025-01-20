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  • Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli Bodrum'da yakalandı
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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli Bodrum'da yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı.

AA20 Ocak 2025 Pazartesi 13:11 - Güncelleme:
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli Bodrum'da yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Interpol tarafından "ateşli silah ve patlayıcı bulundurma" ve "cinayet" suçlarından kırmızı bültenle aranan Michael Lindström'un, Fas'tan uçakla İstanbul'a oradan da Milas-Bodrum Havalimanı'na geldiği bilgisine ulaştı.

Şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Tilkicik Koyu'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Lindström'un kaldığı adreste yapılan aramada, 2 tabanca şarjörü, 10 mermi, 9 bıçak, 1 muşta, 2 havalı tüfek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Öte yandan Michael Lindström'e yardım eden Türk asıllı İsveç vatandaşı S.M.B. de düzenlenen operasyonla yakalandı.

S.M.B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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